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桃太郎とまと全国へ　国分でゆうパック出発式

(2017 02/16 20:00)
国分桃太郎とまとをＰＲする生産者＝１５日、霧島市国分
　霧島市特産の「国分桃太郎とまと」が出荷シーズンを迎え、同市役所で１５日、ゆうパックの出発式があった。生産者や関係者が、真っ赤でみずみずしいトマトを積んだ車を見送った。全国各地への発送は２０日から。
　旧国分市の農家でつくる国分園芸振興会トマト部会（６人）が、１．４ヘクタールでハウス栽培に取り組む。出荷予定は前年並みの１１６トン。安心安全を考えた基準で生産工程を管理する、県の「かごしまの農林水産物認証制度」（Ｋ－ＧＡＰ）も受けている。
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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