姉妹都市検討 台湾・埔里市から視察団 出水市
(2017 02/16 22:00)
観光牛車で武家屋敷群の散策を楽しむ台湾からの視察団＝１５日、出水市麓町
出水では近年、台湾からの観光客が増え、市は交流人口の拡大を目指し姉妹都市候補を探していた。
埔里市は出水中央高校と現地の高校の吹奏楽部が交流していたことや、国内の台湾関係者の推薦もあり有力候補に。両市の人口や面積はほぼ同じで、産業や自然環境など共通点も多いという。渋谷市長が昨年８月に現地を訪れ周市長に打診したところ好感触を得て、双方で作業を進めていた。
姉妹都市盟約の早期締結に向けた合意書を交わす渋谷俊彦市長（右）と周義雄・埔里市長＝１４日、出水市役所
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