戦跡「掩体壕」解体へ 鹿屋海自
(2017 02/17 06:30)
亀裂などが入り、老朽化した掩体壕内部＝１６日午前、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
掩体壕は、零式艦上戦闘機（ゼロ戦）や艦上爆撃機を敵の攻撃から守るほか、航空機が多いように見せるダミーの役割もあった。同基地によると、１９４４（昭和１９）から４５年に建設され、終戦当時の基地周辺には２００基以上あった。
ドーム形をしており、一部鉄筋のコンクリート製。幅１７．７メートル、奥行き１０．７メートル、高さ４．２メートル。厚さ最長０．８メートル。天井には亀裂が見られるが、当時の姿を残している。
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