日本語ワープロ検定、小学生が初段合格　神村学園６年の宮里君

(2017 02/18 13:00)

日本語ワープロ検定で初段に合格した宮里慈恩君（手前）と準１級に受かった平田和君＝いちき串木野市の神村学園

いちき串木野市の神村学園初等部６年、宮里慈恩君が、昨年１２月にあった日本情報処理検定協会の「日本語ワープロ検定」で最高位の初段に合格した。同協会によると、小学生の初段合格者は現行基準になった２００４年以降、宮里君を含めて全国でわずか５人。大人も含めて合格率３５％の難関という。試験は１０分間に漢字を含む８００文字以上の文章を入力したり、表や地図を含むビジネス文書を作成したりする技術を問う。