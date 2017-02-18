水色の物持参し川薩チーム応援を　鹿児島県下一周駅伝　

(2017 02/18 06:30)

ラジオで呼びかける上栫祐典局長（右）と大田恵さん＝薩摩川内市のＦＭさつませんだい

合同練習後に「水色応援」を呼びかける選手＝薩摩川内市総合運動公園

鹿児島県下一周駅伝の川薩チームは郷土入りする１９、２０日に向け、沿道での応援時にタオルや服、バケツ、ホースなど、たすきの水色（うす青）にちなんだ物を持参するよう呼びかけている。地元の「ＦＭさつませんだい」（薩摩川内市）も協力。水色一色の沿道で選手を後押ししたい考えだ。Ｂ級優勝を目指す川薩。スタッフでさつま町教育委員会の柳田和房さん（５０）が「全チームを応援しつつ地域一体となり川薩を盛り上げよう」と発案し、大園栄一監督（５３）らと決めた。ＦＭパーソナリティーの大田恵さん（３０）と上栫（うわがき）祐典局長（３７）も趣旨に賛同。月曜夜の番組「ＦＭさつませんだい陸上部」などで呼びかける。