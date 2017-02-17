インフルエンザ患者報告数減少 引き続き予防を 鹿児島県

(2017 02/17 22:00)

鹿児島県は１７日、６～１２日の９３定点医療機関からの患者報告数は４１０５人で、前週より５４２人減少したと発表した。定点当たり報告数は３８．３１人で５．８３人減ったものの、依然として流行発生警報域（定点当たり報告数３０人）で、県は引き続き予防対策に努めるよう呼び掛けている。

保健所別では前週に続き、大口、志布志、屋久島、徳之島を除く１０保健所が流行発生警報域にある。定点当たり報告数が前週を上回ったのは川薩（５８．２９人）、伊集院（５２．１７人）、指宿（４３．３３人）、出水（４１．６０人）、加世田（３７．１７人）の５保健所。