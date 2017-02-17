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鹿児島県内で３年ぶり春一番　４月並みの暖かさ

(2017 02/17 23:00)
春一番の強い風で乱れる髪を気にしながら歩く女性＝１７日午後、鹿児島市中央町
　鹿児島地方気象台は１７日、九州南部と奄美地方で、３年ぶりとなる春一番が吹いたと発表した。鹿児島県内は暖かい空気が流れ込み、ほぼ全域で、４月上旬から下旬並みの暖かさとなった。
　春一番は、立春から春分の日までに吹く南寄りのやや強い風。２０１６年と１５年はともに観測されず、１４年は３月１３日に吹いた。
（記事全文は１８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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