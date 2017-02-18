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県下一周駅伝がスタート　５３区間５８８.１キロ

(2017 02/18 09:00)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１８日午前９時、鹿児島市役所前から県内１２地区の代表選手が一斉にスタートした。２２日までの５日間、５３区間５８８．１キロにわたってたすきをつなぐ。
　初日は１１区間１２８．９キロで争われ、トップの選手はゴールの南さつま市役所に午後３時５０分ごろ到着する予定。
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