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鹿児島が日間Ｖ　県下一周駅伝第１日

(2017 02/18 16:30)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第１日は１８日、鹿児島市役所前から南さつま市役所までの１１区間１２８．９キロで行われ、鹿児島が６時間５６分０６秒で日間優勝した。姶良が２位、郷土入りの川辺が３位。以下、川薩、日置、曽於、出水、肝属、指宿、大島、熊毛、伊佐の順となった。
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