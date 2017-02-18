宇宙の「アイラシ」に夢描く 姶良で小惑星命名講演会
(2017 02/18 20:00)
小惑星について話す渡辺和郎さん＝姶良市の姶良公民館
講演したのは、天文家で発見者の渡辺和郎さん＝札幌市＝と、渡辺さんと市の橋渡しをした宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）元職員の寺門邦次さん。
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