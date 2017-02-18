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宇宙の「アイラシ」に夢描く　姶良で小惑星命名講演会

(2017 02/18 20:00)
小惑星について話す渡辺和郎さん＝姶良市の姶良公民館
　小惑星「Ａｉｒａｓｈｉ」誕生を祝う式典と講演会が１２日、姶良市の姶良公民館であった。親子連れら約３００人が参加。小惑星や星に関する講演を聞き、宇宙に浮かぶ「アイラ」に思いをはせた。ニックネームの発表もあり、「アリア（ＡＲＩＡ）」と決まった。
　講演したのは、天文家で発見者の渡辺和郎さん＝札幌市＝と、渡辺さんと市の橋渡しをした宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）元職員の寺門邦次さん。
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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