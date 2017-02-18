人の役に立つロボット製作　鹿児島高専４年生が披露

(2017 02/18 23:00)

高専生が製作した人の腕の動きを再現するロボット＝１６日、霧島市隼人の鹿児島高専

鹿児島工業高等専門学校（霧島市）の電気電子工学科４年生が１６日、授業で製作した「人の役に立つロボット」を教員らに披露した。スマートフォンで操作できる水陸両用車や、人の腕のようにペットボトルを持ち上げるアームなどユニークなロボットが完成した。これまで学んだ電子回路やプログラミングを応用する「創造実習」の授業。前期にマイクロコンピューター（マイコン）の基本的な使い方を学び、後期はアイデアを実現するロボットを製作した。