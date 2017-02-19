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芸術に触れて遊んで　吹上ワンダーマップ開幕

(2017 02/19 06:30)
触れて遊べる美術作品が満載のメーン会場＝１８日、日置市の野首地区公民館体育館
　日置市吹上の各地で全国から集まった芸術家が作品を発表する「吹上ワンダーマップ２０１７」が１８日、野首地区公民館体育館をメイン会場に始まった。今年のテーマは「ＰＬＡＹ」（遊ぶ）。２６日まで、地域の商店など２３会場で、１６組が触れて遊べる作品やパフォーマンスを展開する。
　吹上在住のアーティスト博多和宏さん（３６）が主催し、９回目。色鮮やかに装飾された同体育館では、来場者が吹上の地区名が入ったカードゲームなどを楽しんだ。「餅ひっぱれ」など地元行事を題材に、博多さんがプログラミングしたスマホゲームも人気だった。
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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