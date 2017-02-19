鹿児島連覇へ好発進　県下一周駅伝第１日

(2017 02/19 06:00)

早春の薩摩・大隅路を駆ける第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１８日、鹿児島市役所前をスタートし、５３区間５８８．１キロにわたる５日間の熱戦が幕を開けた。初日は南さつま市までの１１区間１２８．９キロで行われ、鹿児島が６時間５６分６秒で日間優勝し２連覇へ好発進した。姶良が４分３秒差で２位、郷土入りの川辺が３位。以下、川薩、日置、曽於、出水、肝属、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。首位発進した鹿児島は３区で姶良に逆転されたが、４区で再びトップに立ってそのまま独走した。Ｂクラス争いは川薩、Ｃクラスは日置がそれぞれ大きくリードした。一部区間で強風が吹いたものの晴天に恵まれ、大勢の人々が沿道から声援を送った。第２日は１９日、南さつま市から出水市までの１０区間１１２．７キロで争われる。