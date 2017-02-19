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鹿児島が連続日間Ｖ　県下一周駅伝第２日

(2017 02/19 15:48)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１９日、南さつま市役所から出水市役所までの１０区間１１２．７キロで行われ、鹿児島が６時間３分５７秒で初日に続き日間優勝した。日置が２位、出水が３位。以下、川辺、川薩、姶良、肝属、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。
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