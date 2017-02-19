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安納芋にエール込めて　児童栽培、熊本地震被災２小に　西之表・安納小

(2017 02/19 20:00)
安納芋を丁寧に箱詰めする児童＝西之表市の安納小学校
　西之表市の安納小学校の児童が、昨年４月の熊本地震で校舎が被災した熊本県内の２小学校にエールを送ろうと、自分たちで育てた種子島特産の安納芋を９０キロずつ贈った。
　届け先は阿蘇市の阿蘇西小と、甲佐町の乙女小。地震から１年近くがたつ現在も、他校などに間借りして授業を受けている。
　１５日、３～６年生１７人が箱詰めをした。「安納いもっ子隊」のシールを貼った段ボール箱に、思い思いの絵を描き、３カ月ほど冷蔵保存して糖度が増した芋を丁寧に入れた。全児童２２人のメッセージも添えた。
（記事全文は２０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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