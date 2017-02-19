鈴かけ馬と踊り連一体 隼人で初午祭
(2017 02/19 23:00)
大勢の見物客でにぎわう初午祭＝１９日、霧島市隼人の鹿児島神宮
室町時代に始まり、４６０年以上の伝統があるとされる。姶良市加治木町木田地区の御神馬（しんめ）を筆頭に、華やかな鈴かけ馬が次々に登場。太鼓や三味線の音に合わせ、軽快なステップを踏みながら参道を進んだ。
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