鈴かけ馬と踊り連一体　隼人で初午祭

(2017 02/19 23:00)

大勢の見物客でにぎわう初午祭＝１９日、霧島市隼人の鹿児島神宮

五穀豊穣（ほうじょう）や畜産振興などを願う「初午（はつうま）祭」が１９日、霧島市隼人の鹿児島神宮周辺であった。花や初鼓（ポンパチ）などで着飾った鈴かけ馬２２頭と、約２０００人の踊り連が人馬一体の踊りを奉納。約１０万人（主催者発表）が見物に訪れ、春を告げる祭りを楽しんだ。室町時代に始まり、４６０年以上の伝統があるとされる。姶良市加治木町木田地区の御神馬（しんめ）を筆頭に、華やかな鈴かけ馬が次々に登場。太鼓や三味線の音に合わせ、軽快なステップを踏みながら参道を進んだ。