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地元で意地、日置２位　県下一周駅伝第２日

(2017 02/20 06:00)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１９日、南さつま市から出水市までの１０区間１１２．７キロであり、鹿児島が６時間３分５７秒で２日連続の日間優勝を果たした。総合順位では、２位の姶良との差を８分４秒に広げた。
　トップが目まぐるしく入れ替わる中、鹿児島は終盤抜け出した。日間２、３位はいずれも郷土入りの日置、出水。以下、川辺、川薩、姶良、肝属、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。
　総合３位の川辺は、姶良との差を２５秒に縮めた。４位以下は川薩、日置、出水、曽於、肝属、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。
　うららかな日よりの日曜日とあって、沿道には応援の長い列ができた。第３日は２０日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロで行われる。
（記事全文は２０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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