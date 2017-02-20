地元で意地、日置２位　県下一周駅伝第２日

(2017 02/20 06:00)

第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１９日、南さつま市から出水市までの１０区間１１２．７キロであり、鹿児島が６時間３分５７秒で２日連続の日間優勝を果たした。総合順位では、２位の姶良との差を８分４秒に広げた。トップが目まぐるしく入れ替わる中、鹿児島は終盤抜け出した。日間２、３位はいずれも郷土入りの日置、出水。以下、川辺、川薩、姶良、肝属、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。総合３位の川辺は、姶良との差を２５秒に縮めた。４位以下は川薩、日置、出水、曽於、肝属、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。うららかな日よりの日曜日とあって、沿道には応援の長い列ができた。第３日は２０日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロで行われる。