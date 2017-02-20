小水力発電　売電を開始　肝属・一ノ谷

(2017 02/20 06:30)

一ノ谷発電所の稼働を祝う関係者ら＝１９日、肝付町辺塚

小水力発電事業を手掛ける九州発電（鹿児島市、古田功社長）が肝付町辺塚に建設していた「一ノ谷発電所」が完成し、１９日に売電を開始した。同地区を流れる一ノ谷川から取水し、１９５メートルの高低差を利用して最大出力９９０キロワットを発電する。同社によると、年間発電量は一般家庭約２０００世帯に相当する６００万キロワット時。化石燃料発電に比べ、年間約３６７０トンの二酸化炭素を削減できるという。総事業費約１８億円。東京都の新電力会社に固定価格で売電し、年間２億円の収益を見込む。