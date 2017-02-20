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鹿児島が３連続日間Ｖ　県下一周駅伝第３日

(2017 02/20 16:08)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第３日は２０日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロで行われ、鹿児島が６時間３６分９秒で３日連続の日間優勝を果たした。
　川辺が２位、郷土入りの姶良が３位。以下、日置、指宿、川薩、曽於、肝属、出水、大島、熊毛、伊佐の順だった。
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