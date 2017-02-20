チューリップ、春の競演 フラワーパークかごしま
(2017 02/20 20:00)
色とりどりに咲き誇るチューリップ＝１９日、指宿市山川のフラワーパークかごしま
展示しているのは国内外の７５品種。おなじみの赤や黄色の一重咲きをはじめ、ワールドフェボリットなど香りのある品種、茎が紫色のシルバークラウド、花びらが角張ったホワイトリバースターなど珍しい品種も並ぶ。３月４日には展示花の即売会を予定している。
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