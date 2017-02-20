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チューリップ、春の競演　フラワーパークかごしま

(2017 02/20 20:00)
色とりどりに咲き誇るチューリップ＝１９日、指宿市山川のフラワーパークかごしま
　指宿市山川のフラワーパークかごしまで、チューリップ展が開かれている。屋内庭園に色や形も多彩な約６０００本が咲き誇り、春らんまんの風情で来園者を楽しませている。２６日まで。
　展示しているのは国内外の７５品種。おなじみの赤や黄色の一重咲きをはじめ、ワールドフェボリットなど香りのある品種、茎が紫色のシルバークラウド、花びらが角張ったホワイトリバースターなど珍しい品種も並ぶ。３月４日には展示花の即売会を予定している。
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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