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奄美・金作原　立ち入り制限へ　夏以降に社会実験

(2017 02/21 00:25)
立ち入りを制限する社会実験が行われる予定の金作原林道の入り口＝１８日、奄美市
　奄美大島の世界自然遺産登録候補地の適正な利用方法を検討する関係者会議が２０日、奄美市の奄美会館であった。鹿児島県や鹿児島森林管理署などは、奄美大島中部に位置する金作原の原生林を通る金作原林道（約３．８キロ）の一部約１キロの区間で、観光客らの立ち入りを制限する社会実験を行う考えを示した。夏から秋にかけ計２回、期間はそれぞれ１～２週間程度を予定している。
　来夏に世界遺産登録されれば観光客の増加が見込まれるため、実験により、環境への負荷を低減しながら、質の高い観光案内を提供できるかどうかを探る。
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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