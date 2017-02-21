奄美・金作原 立ち入り制限へ 夏以降に社会実験
(2017 02/21 00:25)
立ち入りを制限する社会実験が行われる予定の金作原林道の入り口＝１８日、奄美市
来夏に世界遺産登録されれば観光客の増加が見込まれるため、実験により、環境への負荷を低減しながら、質の高い観光案内を提供できるかどうかを探る。
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