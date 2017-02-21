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川辺粘り日間２位　県下一周駅伝第３日

(2017 02/21 06:00)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第３日は２０日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロであり、鹿児島が６時間３６分９秒で３日連続の日間優勝を果たした。
　鹿児島は１区から川辺と競り合い、９区で抜け出した。２位は川辺、３位は郷土入りの姶良。以下、日置、指宿、川薩、曽於、肝属、出水、大島、熊毛、伊佐の順だった。
　総合１位の鹿児島は、２位川辺に１０分１０秒差をつけた。３位以下は姶良、日置、川薩、出水、曽於、肝属、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。
　雷鳴がとどろき、横殴りの風雨の中、選手たちは懸命にたすきをつないだ。第４日は２１日、霧島市から鹿屋市までの１０区間１０９．１キロで競う。
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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