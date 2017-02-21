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地域貢献人　鹿児島大育成へ　学部横断型、新プログラム導入

(2017 02/21 06:30)
　他の国立大では、地域に関する学部を新設した例もあるが、鹿大は「学部設置以上に全学的な取り組みができる」としている。
　新プログラムは、１６年度に開講した必修科目「大学と地域」をベースに、鹿児島に関する選択科目や実習、演習などで構成する「地域人材育成プラットフォーム」という２０単位の枠組みで実施する。受講すれば、取得単位は卒業要件の１２４単位に含まれる。
　新年度は「かごしまキャリア教育」と「かごしま地域リサーチ」の２コースを開講。地元企業での就業体験や地域社会での研究活動を行う。
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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