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鹿児島が４連続日間Ｖ　県下一周駅伝第４日

(2017 02/21 15:25)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第４日は２１日、霧島市から鹿屋市までの１０区間１０９．１キロで行われ、鹿児島が５時間５５分４６秒で４日連続の日間優勝を果たした。
　姶良が２位、郷土入りの肝属、曽於が３、４位に入った。以下、川辺、出水、日置、指宿、川薩、大島、熊毛、伊佐の順だった。
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