ゴルフの楽しさ体験　地元プロ３人が指導　吉田小・吉田北中

(2017 02/21 22:00)

小田新プロからアプローチを教わる子どもたち＝姶良市の鹿児島高牧カントリークラブ

鹿児島市の吉田小学校と吉田北中学校の２９人が２０日、鹿児島高牧カントリークラブ（姶良市蒲生）で、クラブ所属のプロゴルファー３人からゴルフのプレーやマナーを学んだ。指導したのは、小田龍一さん、小田新さん、山下久美さん。子どもたちは「フェース（クラブ面）は打ちたい方向に真っすぐ向けて」「グリーンは走らないで」などと助言されながら、雨が降る中、ショットやアプローチ、パットに熱心に取り組んだ。