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序盤に勢い肝属３位　県下一周駅伝第４日

(2017 02/22 06:00)
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第４日は２１日、霧島市国分から鹿屋市までの１０区間１０９．１キロで行われ、鹿児島が５時間５５分４６秒で４日連続日間優勝し、完全優勝に王手をかけた。
　首位発進した鹿児島は４区で２位となったが、以降はトップを譲らなかった。２位は姶良、郷土入りの肝属と曽於が３、４位で続いた。以下、川辺、出水、日置、指宿、川薩、大島、熊毛、伊佐の順となった。
　総合順位は鹿児島が２位姶良に１４分５２秒差とリードを広げた。３位は川辺。以下、日置、川薩、肝属、曽於、出水、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。
　前日の荒天から一転し青空が広がり、沿道では車いすの高齢者らが小旗を振って選手を応援した。最終日は２２日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１４．８キロで競われる。
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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