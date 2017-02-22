サイバー犯罪摘発最多 １６年・鹿児島県警

(2017 02/22 06:30)

鹿児島県警は２１日の定例記者会見で、インターネットやメールを使ったサイバー犯罪を２０１６年に過去最多となる６３件摘発したと明らかにした。サイバー犯罪の相談も最多の３１６３件に上り、全警察官にサイバー検定を受けさせるなどして取り締まりを強化する。

摘発は前年に比べ３２件増えた。主な内訳は詐欺１７件、児童買春・ポルノ禁止法違反１６件、著作権法違反と県青少年保護育成条例違反が各６件。ゲームソフトを装いコンピューターウイルスをネット上にアップしたとして、県内初となる不正指令電磁的記録供用罪で高校生を摘発した。

