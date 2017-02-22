桜島大噴火の降灰予測へ　鹿児島大が高性能レーダー設置

(2017 02/22 13:00)

鹿児島市黒神町に設置された高性能レーダー＝２１日

鹿児島大学地域防災教育研究センターは２１日、桜島（鹿児島市）の噴煙を１分ごとに立体画像化できる高性能レーダーを、昭和火口近くの同市黒神町に設置した。４月から試験運用を始め、観測データを蓄積し、大規模噴火時の降灰の飛散予測に生かす。現在は、気象庁が遠望カメラと目視で噴煙の高さを調べ、降灰量や飛散範囲を推定している。高性能レーダーを使えば、天候不良でも正確に測定でき、噴煙に含まれる火山灰や火山れきの量も分かるようになる。