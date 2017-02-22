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鹿児島が初の完全優勝　県下一周駅伝

(2017 02/22 15:16)
ゴールする鹿児島のアンカー東福祐太郎選手＝２２日午後２時３５分、鹿児島市のみなと大通り公園
　第６４回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会最終日は２２日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１４．８キロであり、鹿児島が５日間を制する初の完全優勝で、２年連続１８度目の総合優勝を飾った。
　５日間累計の総合２位は郷土入りの姶良、３位は川辺。以下、日置、川薩、肝属、出水、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。
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