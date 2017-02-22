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関東・関西の大学生、南種子で農作業ボランティア

(2017 02/22 20:00)
タンカンの収穫を手伝う学生ボランティア＝南種子町平山
　離島の地域活性化を支援する「村おこしＮＰＯ法人ＥＣＯＦＦ（エコフ）」（東京）の体験プログラムで、関東・関西の大学生が南種子町内で農作業ボランティアをしている。受け入れに協力する同町は「種子島ファンが増え、定住のきっかけにもなれば」と歓迎している。
　春休み期間の第１弾として女子学生５人が１７日までの１０日間滞在した。民家に泊まり、畑で採れたばかりの野菜を使って自炊しながら農作業を体験。農家の手ほどきを受け、タンカン収穫やトマト出荷に汗を流した。
（記事全文は２３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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