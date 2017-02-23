鹿児島圧巻の連覇 県下一周駅伝最終日
(2017 02/23 06:00)
初の完全優勝を果たした鹿児島。アンカー東福祐太郎選手がテープを切る＝２２日午後２時３５分、鹿児島市のみなと大通り公園
日間順位は２位が姶良、川辺が３位。以下、日置、川薩、肝属、出水、指宿、曽於、熊毛、大島、伊佐の順。５日間の総合順位は姶良が２位、３位は川辺。以下、日置、川薩、肝属、出水、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。
Ｂクラス優勝は川薩。Ｃクラスは日置で、前回記録を最も更新した躍進賞にも輝いた。
鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで閉会式があり、各優勝チームを表彰。南日本新聞社の逆瀬川尚文社長が「３日目は悪天候に見舞われたが、全力を尽くして走る姿は見る人の胸を熱くさせた。経験と教訓を生かし、研さんを積んでほしい」とあいさつした。
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