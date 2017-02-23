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指宿・池田小に「校庭芝生化発祥の地」碑

(2017 02/23 06:30)
碑を囲み、川淵三郎最高顧問と記念写真に納まる池田小学校の児童＝指宿市の同校
　日本サッカー協会が進める校庭芝生化のモデルとなった指宿市の池田小学校に、住民らが「校庭芝生化発祥の地」碑を建立した。２２日、除幕式があり、同協会の川淵三郎最高顧問（８０）も夫婦で立ち会った。
　川淵さんは２０００年２月にＪリーグチームキャンプの視察で指宿を訪れた際、同校前を偶然通りかかり、地域が３０年にわたり育てる緑の校庭に感動。全国に発信する一方、校区合同運動会に参加するなど児童や住民と交流を深めてきた。
（記事全文は２３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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