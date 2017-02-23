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２６日、鹿児島市で「ぼんたん湯」　阿久根の農家が特産品ＰＲ

(2017 02/23 22:55)
「ぼんたん湯で温まって」と呼び掛けるＢプロジェクトメンバー＝２１日、阿久根市の尾崎地区
　阿久根市特産のボンタン生産者ら５人でつくるグループ・Ｂ（ボンタン）プロジェクトは、風呂の日の２６日、鹿児島市の銭湯約１０施設で「阿久根のぼんたん湯ｉｎ鹿児島市」を初めて実施する。メンバーは「ボンタンの香りに包まれながら温まって」と呼び掛ける。
　同市易居町のかごっま温泉を経営する原田孝造社長（６７）が、「かんきつ類の中でも大きなボンタンをお湯に浮かべ、お客さんに楽しんでもらおう」と思いついた。旧知の阿久根市教育長、原田正美さん（６９）に相談。教え子のＢプロジェクトメンバー中村昭雄さん（５３）を紹介され、実現した。
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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