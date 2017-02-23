TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業

ミルクセーキ、マンゴーなど３種類　セイカ食品が新作アイス

(2017 02/23 22:40)
新作アイスを手にするセイカの山口大地さん（右）と六岡汐里さん＝２３日、鹿児島市のホテルパレスイン鹿児島
　セイカ食品（鹿児島市）は２３日、２０１７年春夏新製品発表会を鹿児島市のホテルパレスイン鹿児島で開いた。「アイスで幸せなひとときを」をコンセプトに素材や食感を重視し、ぜいたく感を出した。３月から順次発売される。
　新作は「旬の果実白桃バー」「こだわりのミルクセーキ」「魅惑のドルチェバーマンゴー」の３種類。「旬の－」は国産白桃の果汁と果肉を配合。中心のかき氷部分にグミ（ゼラチン菓子）を入れて、もちもちとした食感を加えた。「こだわり－」は濃厚な北海道産ミルク、「魅惑－」はマンゴーの果肉とソースをそれぞれたっぷり使用した。
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ