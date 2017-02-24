鹿児島線就航５５周年　徳之島子宝空港に感謝の横断幕

(2017 02/24 20:12)

長年の空港の利用に感謝する空港職員ら＝２３日、徳之島子宝空港

徳之島子宝空港（天城町）発着の鹿児島線が、就航して５５年目を迎えた。２３日には空港関係者が横断幕を持って航路利用者を出迎えた。同航路は１９６２（昭和３７）年、東亜航空が空港の供用開始と同時に就航した。２０１０年から日本エアコミューターが業務を引き継ぎ、現在は往復４便が飛んでいる。２０１５年度は約１３万人が利用した。