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ＷＢＣ中国代表が鹿児島キャンプ入り　３月１日まで

(2017 02/25 06:30)
練習に汗を流すＷＢＣ中国代表＝鴨池市民球場
　３月の第４回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する中国代表が２４日、鹿児島市でキャンプを開始した。選手、コーチら三十数人が大会に向け、３月１日まで鴨池ドームと鴨池市民球場で調整する。
　ＷＢＣ代表チームの鹿児島キャンプは初めて。キャンプ入りの激励式は鴨池ドームであり、市や市日中友好協会、県が黒牛や黒豚、桜島大根など特産品を贈った。
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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