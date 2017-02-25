クロウサギ守れ 奄美市にノネコ収容施設、９月稼働
(2017 02/25 13:00)
ノネコの一時収容施設に予定されている建物＝奄美市名瀬浦上
職員宿舎だった建物を改修。最大６０匹の収容を想定し、９月中旬稼働を目指す。ノネコの捕獲や、病気やウイルスの有無を調べて譲渡へ向け人になれさせる訓練など、具体的な運営方法については今後検討する。
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