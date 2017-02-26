鹿児島市でポスト国文祭キックオフイベント
(2017 02/26 13:00)
創作舞踊劇「ガジユータ」の一部を披露する谷よう子さん（右）と楠田莉子さん＝２５日、鹿児島市のイオンモール鹿児島
プロジェクトは「国文祭かごしま」の成果を継承し、文化芸術発展につなげていくのが狙い。２０１８年度までの３カ年、毎年開催地を変えながら核となるイベントを実施する。
第１弾となる創作舞踊劇「ガジユータ」は、３月１９日に奄美市である。谷さんが演出・振り付けし、リオパラリンピック閉会式で注目を集めた義足のダンサー大前光市さんらも出演。一流のパフォーマンスに期待も高まる。
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