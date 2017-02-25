藤川小で最後の観梅会　薩摩川内市

(2017 02/25 20:00)

梅の木の下で、自作の俳句を披露する児童＝２４日、薩摩川内市東郷の藤川天神

国の天然記念物・臥竜梅で知られる薩摩川内市東郷の藤川天神で２４日、藤川小学校の観梅会があった。年度末で閉校する同校にとって、今年で最後の恒例行事。まだ二分咲きほどの花の下、全校児童９人が自作の俳句を披露した。児童らは、学校からごみを拾いながら神社へと移動。最後の観梅会を記念し、宮司の川添芳久さん（７０）が人数分の野鳥の巣箱を贈り、それぞれ自分の句と名前を書いて境内近くに設置した。