国公立大２次試験始まる　鹿児島大、鹿屋体大に２９６８人

(2017 02/26 06:30)

問題用紙が配布されるのを待つ受験生＝２５日午前９時すぎ、鹿児島市の鹿児島大学

国公立大学２次試験の前期日程が２５日、全国で始まった。鹿児島県内では、鹿児島大（鹿児島市）と鹿屋体育大（鹿屋市）で、計２９６８人が学力試験などに臨んだ。鹿大は数学、英語、国語、理科の学力試験を実施した。２６４９人（欠席者１９３人）が受験し、倍率は２．０倍（２６日にある実技のみの受験者を除く）。２６日は教育学部（音楽、美術、体育専修）の筆記や実技、医学部と歯学部の面接がある。鹿屋体大は前期日程のみ。３１９人（欠席者２７人）が受験し、倍率は３．７倍だった。２５日は面接と健康診断があり、２６日に実技検査を行う。