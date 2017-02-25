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鹿児島市交通局跡地　引き込みレール撤去

(2017 02/25 22:00)
鹿児島市電の引き込みレールを撤去する作業員ら＝２４日午後１１時１０分ごろ、鹿児島市下荒田１丁目
　鹿児島市交通局は２４日深夜、同市高麗町の市交通局跡地に通じる市電の引き込みレールを撤去した。２０１５年４月まで市電が出入りする際に利用していたが、跡地と本線は完全に分断された。
　作業は２４日午後１０時半すぎから二中通電停であった。作業員らが長さ約２０メートルの引き込みレールをバーナーで切断して取り外し、本線部分に新しいレールを設置した。
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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