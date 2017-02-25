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鹿児島Ｒ敗れる　山形に６３－７０

(2017 02/25 23:30)
【鹿児島Ｒ－山形】第１クオーター、安慶がシュートを決め２－０とする＝県体育館
　プロバスケットボール男子Ｂリーグ２部は２５日、各地で９試合があった。西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は、鹿児島市の県体育館で東地区の山形と対戦し６３－７０で敗れた。通算成績は５勝３４敗。
　鹿児島Ｒは２６日、同会場で山形と再戦する。
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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