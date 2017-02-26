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鹿児島Ｒ、ホーム戦で山形に連敗

(2017 02/26 22:00)
【鹿児島Ｒ－山形】第２クオーター、鹿児島Ｒのギル（右）がシュートを決める＝県体育館
　プロバスケットボール男子Ｂリーグ２部は２６日、各地で７試合があった。西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は、鹿児島市の県体育館で東地区の山形と再戦し５５－６７で敗れた。通算成績は５勝３５敗で西地区最下位。
　鹿児島Ｒは３月２、３日、兵庫県で西宮と対戦する。
（記事全文は２７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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