サイクルフェスタｉｎ桜島　入部が総合優勝

(2017 02/26 23:05)

個人タイムトライアルを制し、総合優勝した入部正太郎（シマノレーシング）＝鹿児島市桜島横山町

サイクルフェスタｉｎ桜島２０１７は２６日、鹿児島市の桜島ビジターセンター周辺コースであった。個人タイムトライアル（２．８キロ）とヒルクライム（５．２キロ）を世代や男女別で争い、合計順位で競う男子総合は入部正太郎（シマノレーシング）が優勝した。２位が山本大喜（鹿屋体大）、３位は冨尾大地（同）だった。入部、山本、冨尾は２種目の累計順位で同点だったため、タイムにより着順を決定した。