TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 災害・防災

九州初「走る女性警官」　鹿児島マラソン

(2017 02/27 23:00)
訓練するランニングポリスの女性警察官＝２７日、鹿児島市
　鹿児島県警は３月５日の鹿児島マラソンで、コースを走りながらテロや不審者に目を光らせる「ランニングポリス」に、女性警察官を九州で初めて投入する。２７日、鹿児島市のドルフィンポートで訓練があった。
　女性ランナー約３５００人が出場を予定しており、目配りや声の掛けやすさを考慮した。当日はオレンジ色のベストを着け、２人一組で警戒にあたる。態勢は非公表。
（記事全文は２８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ