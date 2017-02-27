九州初「走る女性警官」　鹿児島マラソン

(2017 02/27 23:00)

訓練するランニングポリスの女性警察官＝２７日、鹿児島市

鹿児島県警は３月５日の鹿児島マラソンで、コースを走りながらテロや不審者に目を光らせる「ランニングポリス」に、女性警察官を九州で初めて投入する。２７日、鹿児島市のドルフィンポートで訓練があった。女性ランナー約３５００人が出場を予定しており、目配りや声の掛けやすさを考慮した。当日はオレンジ色のベストを着け、２人一組で警戒にあたる。態勢は非公表。