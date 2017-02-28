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免許返納へ買い物送迎　県内初の高齢者向けサービス　曽於市

(2017 02/28 23:30)
買い物袋を抱えて送迎車に乗り込む高齢者＝２８日、曽於市財部
　高齢者の買い物の機会を確保し、運転免許を自主返納しやすい環境をつくろうと、曽於警察署と曽於市内の社会福祉法人が連携し、市街地のスーパーに無料送迎する支援を始めた。県内初の取り組み。２８日に出発式があり、２地区の高齢者が買い物を楽しんだ。
　曽於署の呼びかけに市社会福祉協議会など２法人が賛同した。主に自治会単位で開いている高齢者サロンを拠点に、希望する参加者を店に送り迎えする。地域での公益活動として、法人が無償でサービスを提供する。
　２８日は、財部と末吉の２地区で車を走らせた。サービスは月１回程度の予定。今後、協力する社会福祉法人を増やし、対象地区や回数の拡充を目指す。
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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