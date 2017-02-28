免許返納へ買い物送迎 県内初の高齢者向けサービス 曽於市
(2017 02/28 23:30)
買い物袋を抱えて送迎車に乗り込む高齢者＝２８日、曽於市財部
曽於署の呼びかけに市社会福祉協議会など２法人が賛同した。主に自治会単位で開いている高齢者サロンを拠点に、希望する参加者を店に送り迎えする。地域での公益活動として、法人が無償でサービスを提供する。
２８日は、財部と末吉の２地区で車を走らせた。サービスは月１回程度の予定。今後、協力する社会福祉法人を増やし、対象地区や回数の拡充を目指す。
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