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鹿児島Ｒ経営難　「Ｂ２残留厳しい」

(2017 03/01 13:00)
会見で説明する鹿児島Ｒの大山亮平代表（中央）ら＝２８日、鹿児島市上荒田町のクラブ事務所
　プロバスケットボール男子Ｂリーグ２部西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）の大山亮平代表は２８日、経営難が表面化した問題を受けて鹿児島市で会見した。来季の２部残留に必要なライセンス取得について、営業収入が低迷しリーグの財務基準を満たせず、「非常に厳しい」との見通しを明らかにした。
　１日と４月５日のリーグ理事会で免許交付の可否が判断される。
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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