ひな祭りへハマグリ出荷最盛　南大隅根占

(2017 03/01 20:30)

水槽のハマグリを選別する従業員ら＝１日、南大隅町根占川北

南大隅町根占のハマグリ養殖会社シーアグジャパンで、３日のひな祭りに向けた出荷がピークを迎えた。貝殻がぴったり重なり合うことから良縁などの縁起物とされ、この時期の販売が年間の３割を占めるという。同社は中国から成貝を輸入し、陸上の水槽で数週間育てて出荷する。３０〜４０グラムのサイズを中心に年間約４０トンに上る。価格は６００グラム入り１０００円など。１日は社員ら１０人が朝から出荷作業に追われた。見た目や臭いで貝の割れや死骸を取り除き、選別機で砂や金属の混入がないか点検。重さを量り、次々に袋詰めした。