鹿児島マラソン　１万２２４１人熱走

(2017 03/05 22:08)

沿道の声援を受け、繁華街を駆け抜けるランナーたち＝５日午前９時半、鹿児島市泉町

鹿児島マラソン２０１７（鹿児島市、鹿児島陸上競技協会など実行委員会主催、南日本新聞社など共催）は５日、鹿児島、姶良の両市で開かれた。２回目の大会にはフルマラソン、ファンラン（８．９キロ）に計１万２２４１人が出走。時折強く降る雨の中、ランナーは市街地を駆け抜けた。１万１５２人が出場したフルマラソンは９１３０人が完走した。男子は招待選手の飛松佑輔選手（２５）＝日置市、鹿児島城西ＡＣ＝が２時間１５分３２秒で初優勝。女子は崎浜絵美選手（２６）＝曽於市、ナンチク＝が２時間４８分２２秒で制した。