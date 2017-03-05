鹿児島マラソン １万２２４１人熱走
(2017 03/05 22:08)
沿道の声援を受け、繁華街を駆け抜けるランナーたち＝５日午前９時半、鹿児島市泉町
１万１５２人が出場したフルマラソンは９１３０人が完走した。男子は招待選手の飛松佑輔選手（２５）＝日置市、鹿児島城西ＡＣ＝が２時間１５分３２秒で初優勝。女子は崎浜絵美選手（２６）＝曽於市、ナンチク＝が２時間４８分２２秒で制した。
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