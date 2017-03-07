クロノビタキ　阿久根に飛来　本土で初確認か

(2017 03/07 06:30)

本土で初めて確認されたクロノビタキ＝阿久根市

阿久根市の畑地に、全国的にもまれな迷鳥クロノビタキの雄１羽が飛来、全国から野鳥ファンが連日詰めかけている。日本鳥類目録改訂第７版（日本鳥学会２０１２年）によると、国内の記録は沖縄県与那国島と宮古島、新潟県粟島で計５例が報告されているだけ。鹿児島県では１６年４月に悪石島で初めて撮影されたが、離島以外への飛来が確認されたのは今回が初めて。昨年１０月ごろ、農作業中の住民が見慣れない黒い小鳥に気づいたという。